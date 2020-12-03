عمدة موسكو: مراكز التطعيم ضد كورونا تبدأ عملها 5 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- أ ش أ:
أعلن سيرجي سوبيانين عمدة موسكو، أن مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا في العاصمة الروسية ستبدأ عملها اعتبارا من بعد غد السبت، وأن التسجيل الإلكتروني لتلقي التطعيم للأطباء والمعلمين يبدأ غدا الخميس.
وقال عمدة موسكو، الخميس: "بالاتفاق مع الحكومة الروسية وبهدف اختبار الآلية الضخمة للتلقيح الجماعي، سنفتح سجلًا إلكترونيًا للتطعيم للعاملين في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية بالمدينة اعتباراً من يوم الجمعة".
فيما سيبدأ عمل "مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا في موسكو سيبدأ في 5 ديسمبر الجاري".
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