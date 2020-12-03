وفاة مدير مستشفى سابق مصابًا بكورونا في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

سجلت مستشفى كفر الشيخ الجامعي، اليوم الخميس، وفاة مدير مستشفى الرياض المركزي السابق، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيه العلاج بقسم العناية المركزة بالمستشفى.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم الخميس، أن مدير مستشفى الرياض المركزي السابق، أصيب بفيروس كورونا المستجد منذ قرابة 15 يومًا، وجرى نقله إلى مستشفى كفر الشيخ الجامعي، لتلقي العلاج بقسم العناية المركزة.