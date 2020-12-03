بوتين يعزي ماكرون بوفاة جيسكار ديستان

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتعازيه إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بوفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان.

وجاء في نص رسالةالتعزية : "أرجو أن تتقبلوا تعازينا الحارة بوفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية فاليري جيسكار ديستان"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار بوتين، إلى أن "العديد من الأحداث المهمة في تاريخ فرنسا الحديث، ترتبط باسم هذا الرجل البارز، والذي كان يعتبر بحق بطريرك السياسة الأوروبية".

كما شدد بوتين على أن ديستان، كان ينتمي إلى

جيل المحاربين القدامى، وشارك في الحرب الأكثر دموية في تاريخ البشرية، لذلك كان يدرك جيدا قيمة الحياة البشرية، ودعا دائما إلى توطيد السلام والأمن الدولي.

ونوه بوتين، بأن جيسكار ديستان، فعل الكثير خلال رئاسته وبعدها، لتطوير العلاقات البناءة بين روسيا وفرنسا، ولتوسيع الحوار والتعاون بين الجانبين. وقال: "ستبقى ذكراه في قلوب المواطنين الروس".

و توفى فاليري جيسكار ديستان، أمس في منزل عائلته بمنطقة لوير شير، جراء تدهور حالته الصحية بعد إصايته بفيروس كورونا.

ووفقا لرغباته أقيمت جنازته في ظل خصوصية عائلية صارمة.

وكانت وسائل إعلام فرنسية قد قالت في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إن الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان الذي تولى الرئاسة من عام 1974 إلى عام 1981، قد توفي عن عمر ناهز 94 عاما.

ونقل الرئيس الفرنسي الأسبق في منتصف شهر نوفمبر إلى مستشفى في مدينة تور بغرب فرنسا، علما وأنه مكث بالمستشفى لفترة وجيزة في سبتمبر الماضي بعد أن شكا من مشكلات في الجهاز التنفسي.