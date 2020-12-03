الإمارات تسجل 1317 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الإمارات، 1317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، بالإضافة إلى تسجيل 5 حالات وفاة.
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، في بيان لها، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 172751 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 585 حالة، كذلك ارتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 157035، وذلك بعد تعافي 655 حالة جديدة.
ولفتت الوزارة إلى أنها أجرت132380 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
و تكافح دول في أنحاء العالم، موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.
وكان قد وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 63.06 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و466811 حالة
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي..
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
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