بلجيكا تستأنف محاكمة دبلوماسي إيراني بتهمة التخطيط لعمل إرهابي

تستأنف محكمة جنائية في شمال بلجيكا، اليوم الخميس، جلسات محاكمة الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، وثلاثة متهمين آخرين يحملون الجنسيتين البلجيكية والإيرانية، بتهم تتعلق بالتخطيط لتفجير تجمع للمعارضة.
في مدينة قرب باريس، في قضية أثارت توترات دبلوماسية بين فرنسا وإيران، لا سيما أن باريس اتهمت في أكتوبر 2018 وزارة الاستخبارات الإيرانية بالوقوف وراء محاولة الهجوم تلك، وهو ما نفته طهران، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية.
ويتهم القضاء البلجيكي، الخلية التي يقودها الدبلوماسي الإيراني بالتخطيط لتفجير التجمع في نهاية يونيو عام 2018
كان ممثل النيابة العامة البلجيكية قد طالب في جلسة سابقة بالحكم بالسجن 20 عاما على أسد الله أسدي، و18 عاما على الزوجين أمير سعدوني ونسيمة نعامي، و15 عاما على المتهم الرابع.
يذكر أن أسد الله أسدي شغل منصب القنصل الثالث بالسفارة الإيرانية في فيينا، وهو متهم باستهداف اجتماع للمعارضة الإيرانية في فرنسا.
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