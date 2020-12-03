الصحة العمانية: 124 ألفا و329 حالة إجمالي الإصابات بكورونا في السلطنة

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا في السلطنة بلغ 124 ألفا و329 إصابة .



وذكرت الوزارة ،في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن إجمالي

الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 1435 حالة بنسبة 15ر1%، فيما بلغ إجمالي المتعافين 115 ألفا و866 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 2ر93%.

كما تهيب الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.