إيران تجاوزت عتبة المليون إصابة بكورونا

سيف اليزيد - تجاوزت إيران، اليوم الخميس، عتبة المليون إصابة بوباء كوفيد-19، على ما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري.
وسجلت إيران، مليوناً و3 آلاف و494 إصابة منذ الإعلان عن أولى الحالات في فبراير، كما أوضحت لاري عبر التلفزيون الحكومي.
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