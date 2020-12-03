روسيا تسجل 28145 إصابة جديدة بكورونا و554 وفاة

سيف اليزيد - أعلنت روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 28145 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 7750 في موسكو ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و375546.

كما رصدت السلطات 554 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصل حصيلة الوفيات الرسمية إلى 41607 منذ بدء الجائحة.

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