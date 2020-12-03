الإمارات تفعّل تأشيرات الدخول للإسرائيليين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 ديسمبر 2020 01:13 مساءً - منذ دقيقة واحدة

في إطار التعاون القائم بين الإمارات وإسرائيل عقب توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام ، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، عن تفعيل التأشيرات السياحية لدخول دولة الإمارات عبر شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة لحملة جوازات السفر الإسرائيلية .

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن التفعيل يأتي في إطار التعاون القائم بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل عقب توقيع معاهدة السلام، وفي سبيل تسهيل إجراءات السفر إلى دولة الإمارات في الوقت الحالي، ولحين استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرات الدخول بين الدولتين.

وشمل الاتفاق الإبراهيمي للسلام اتفاقية لتفعيل إجراءات السفر لمواطني دولة الإمارات ودولة إسرائيل والتي يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في وقت قريب.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، قد صادق في الأول من نوفمبر الماضي على اتفاقية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول.

ووقّع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في 15 سبتمبر 2020، فاتحا صفحة جديدة من العلاقات بين الدولتين، ما يحفز على تضافر الجهود لتعزيز الاستقرار والأمن في منطقتنا.

وكان وفد إماراتي حكومي، زار دولة إسرائيل في 20 أكتوبر الماضي، وبحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا، كما وقع الجانبان اتفاقيات في قطاعات اقتصادية مختلفة.

وتحرز مجموعات العمل تقدماً في عدد من المبادرات الثنائية في قطاعات رئيسية مختلفة منها الخدمات اللوجستية، والروابط الجوية، والسياحة، والتبادل الثقافي، والتعليم، والطب، والبحث العلمي، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وفق ما أوردت وكالة “وام”.