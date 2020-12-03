البرلمان التركي يرفض التحقيق في الصفقات مع قطر

الخميس 3 ديسمبر 2020

رفض البرلمان التركي بفضل أصوات تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، اقتراح حزب الشعب الجمهوري المعارض، التحقيق في بيع 10% من أسهم بورصة اسطنبول إلى قطر، وفق صحيفة زمان التركية اليوم الخميس.



وتقدم نواب من أكبر أحزاب المعارضة في تركيا الشعب الجمهوري، باقتراح للبرلمان، لتشكيل لجنة للتحقيق في بيع صندوق الثروة السيادي التركي 10% من أسهم بورصة اسطنبول إلى قطر.

وقال نائب رئيس تكتل حزب العدالة والتنمية في البرلمان، محمد أمين أكباش أوغلو، الذي وصف الاقتراح بـ "هراء"، إنهم لا يتفقون مع المعارضة.

وأعلن صندوق الثروة السيادي في تركيا، الاثنين الماضي وبعد 5 أيام من زيارة أمير قطر تركيا، أنه باع 10 % من أسهم بورصة اسطنبول إلى جهاز قطر للاستثمار، مقابل 200 مليون دولار.

وأثار إعلان صندوق الثروة السيادي التركي خبر الصفقة موجة غضب في تركيا خاصة بين صفوف المعارضة، التي اتهمت الرئيس رجب أردوغان بالتفريط في أصول البلاد.