القبض على 5 دواعش في كركوك العراقية

الخميس 3 ديسمبر 2020

أعلنت الأجهزة الأمنية والاستخبارات في العراق اليوم الخميس القبض على 5 إرهابيين من داعش في كركوك، 250 كم شمال بغداد.



وأعلن جهاز الأمن الوطني، في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية، القبض في محافظة كركوك وفق مذكرة قضائية على عنصرين اثنين ينتميان لعصابات داعش الارهابية، استهدفا القوات الأمنية اثناء فك الحصار عن بلدة امرلي بمحافظة صلاح الدين.

وأضاف البيان أن القوات الأمنية اعتقلت عنصرين آخرين يعمل أحدهما بما يسمى ديوان الجند في ولاية دجلة، أثناء تخفيه ضمن العائلات النازحة في مخيم ليلان، فيما ينتمي الآخر إلى ما يسمى أشبال الخلافة.

بدورها ، أعلنت وكالة الاستخبارات اليوم القبض على ناقل لعصابات داعش في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، مطلوب وفق أحكام الارهاب.