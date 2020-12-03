شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة آخر بعد هجوم مسلح في بغداد والان مع التفاصيل

الخميس 3 ديسمبر 2020 أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة آخر في هجوم مسلح شمال غربي بغداد.

ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي اليوم عن المصدر أن مسلحاً مجهول الهوية على دراجة نارية اطلق النار على شخصين في مدينة الشعلة شمال غرب بغداد، ما أسفر عن مقتل أحدهما، وإصابة الآخر.

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