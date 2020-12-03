وفاة أخصائي التغذية لكبار الشخصيات الفرنسي هنري شينو

الخميس 3 ديسمبر 2020

توفي ليل الثلاثاء إلى الأربعاء في لوغانو (سويسرا) عن 77 عاماً خبير التغذية الفرنسي الشهير في شمال إيطاليا هنري شينو الذي كان عدد من كبار الشخصيات والمشاهير في عداد زبائنه، على ما ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية.



وكان من بين الذين تعاون معهم شينو سياسيون كرئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني ورئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف، ورياضيون كالأرجنتيني دييغو مارادونا والفرنسي زين الدين زيدان والبرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجوم كمغني الأوبرا لوتشيانو بافاروتي وعارضة الأزياء ناومي كامبل.

ودرج شينو منذ ثمانينات القرن العشرين على استضافة زبائنه الأثرياء لإنقاص وزنهم لقاء أسعار باهظة في منتجعه الفاخر في مدينة ميرانو بمنطقة ألتو أديجي التي أصبحت مقصداً للرفاهية واستعادة اللياقة البدنية.

وبعدما قرر التقاعد العام 2020، اختار شينو في أكتوبر أن يعهد إلى جورج غايتانوس الذي كان يعمل معه منذ العام 2013 بتأمين استمرارية "طريقة شينو".