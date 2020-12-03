شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تفرض حظر سفر داخلي حتى 6 يناير والان نبدء بالتفاصيل

فرضت الحكومة الإيطالية ، قيوداً صارمة على السفر خلال عطلات عيد الميلاد (كريسماس) ورأس السنة الجديدة، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا

ووافقت حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي على الإجراءات في اجتماع استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وعلى وجه التحديد ، قرر مجلس الوزراء حظر السفر بين الأقاليم الإيطالية اعتبارا من 21 ديسمبر.

ولن يُسمح للناس أيضا بالسفر إلى شققهم الخاصة بقضاء العطلات على الساحل أو في الجبال. ويسري الحظر حتى 6 يناير.

وتمت إتاحة استثناءات للعمل ولأسباب صحية وحالات طوارئ أخرى. ومع ذلك، سيُسمح للأشخاص بالسفر للعودة إلى مكان إقامتهم الرئيسي.

ومن المقرر تشديد القواعد مرة أخرى في عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة. وفي 25 و26 ديسمبر وأول يناير، يُطلب من الناس عدم السفر، ولكن البقاء في مدنهم ومجتمعاتهم. وأيضا تشمل هذه التدابير استثناءات للعمل أو حالات الطوارئ.

ويوجد حاليا إغلاق جزئي في إيطاليا مع تحديد ثلاث مناطق خطرة فيما يتعلق بفيروس كورونا. وفي المناطق الخطرة (الحمراء)، يجب على المواطنين البقاء في المنزل إذا أمكن ذلك. ومع ذلك، فقد سُمح للناس حتى الآن بالتنقل بحرية بين المناطق ذات المستوى الأدنى من المخاطر، وهي المناطق المصنفة باللون الأصفر.