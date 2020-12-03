تيد كروز يدافع بقوة عن مشروع "محاسبة" الإخوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شدد السناتور الأمريكي تيد كروز، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على ضرورة محاسبة جماعة الإخوان على تمويلها ودعمها للإرهاب.

جاء ذلك عبر الموقع الخاص بالسيناتور الأمريكي، الذي أعاد من خلاله تقديم "قانون تصنيف جماعة الإخوان إرهابية"، وهو مشروع قانون يحث وزارة الخارجية على استخدام سلطتها القانونية لتصنيف الإخوان "منظمة إرهابية".

وطبقًا لموقع السناتور الأمريكية، يستدعي هذا الإجراء وزارة الخارجية إبلاغ الكونجرس بشأن ما إن كانت جماعة الإخوان تستوفي المعايير القانونية للتصنيف.

وشارك في رعاية مشروع القانون كل من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين جيم إنهوفي (أوكلاهوما) ورون جونسون (ويسكي) وبات روبرتس (كانساس) بالإضافة إلى كروز وهو جمهوري أيضًا.

ولدى تقديم السناتور كروز لمشروع القانون، قال: "إنه لمن دواعي فخري إعادة تقديم مشروع القانون هذا، وتعزيز حرب أمريكا ضد الإرهاب. وأشيد بعمل الإدارة الحالية في تسمية الإرهاب باسمه، ومكافحة انتشار هذا التهديد القوي، وأتطلع لتسلم المعلومات الإضافية التي يطلبها مشروع القانون الجديد من وزارة الخارجية".

وأضاف كروز، في تقديمه لمشروع القانون،: "خلص العديد من أقرب حلفائنا في العالم العربي منذ وقت طويل إلى أن جماعة الإخوان هي منظمة إرهابية تسعى لزرع بذور الفوضى في شتى أنحاء الشرق الأوسط، وسأواصل العمل مع زملائي لاتخاذ إجراء ضد الجماعات التي تمول الإرهاب."

من جانبه، قال السناتور إنهوفي إنه منذ تأسيس الإخوان في مصر، دأبت الجماعات التابعة لها على الدعاية والتحريض على الكراهية ضد المسيحيين واليهود وغيرهم من المسلمين، بينما دعمت الإرهابيين المتطرفين المصنفين.

وأضاف: "أشعر بالفخر لأنه تحت إدارة ترامب، نواصل مكافحة الإرهاب، ويسعدني الانضمام إلى زملائي اليوم في إعادة تقديم هذا التشريع. يتعين علينا مواصلة إدانة المنظمات الإرهابية الأجنبية، ومحاسبتهم على أعمال الشر التي يرتكبونها."

ولطالما دعا السناتور كروز إلى تصنيف جماعة الإخوان، بالإضافة إلى تنظيمات أخرى تدعم الإرهاب، "منظمة إرهابية أجنبية".

وقدم السناتور الأمريكي قانون تصنيف الإخوان جماعة إرهابية لأول مرة عام 2015، ثم أعاد تقديم مشروع القانون مجددًا عام 2017.