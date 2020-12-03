واشنطن تصنف الحوثيين منظمة "إرهابية" خلال أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مصادر مطلعة لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن عزم وزير الخارجية مايك بومبيو إعلان الحوثيين "منظمة إرهابية" خلال أيام.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الأمم المتحدة وجهت نداءً لإدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب هذا الأسبوع بشأن الكارثة الإنسانية المحتملة في اليمن، وذلك قبل قرار متوقع بتسمية الحوثيين هناك "منظمة إرهابية"، فيما يستعد المسؤولون الأمريكيون لوقف محتمل لبرنامج المساعدات بقيمة 700 مليون دولار.

وقال مسؤولون مطلعون على الأمر لصحيفة "واشنطن بوست" إنه إضافة إلى الكشف عن عقوبات جديدة على طهران، وبعد مناقشات داخلية مطولة، من المتوقع أن يعلن بومبيو عن قرار تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"، إلى جانب خطوات أخرى لفرض عقوبات على المليشيا.

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أنه حال تم الانتهاء من القرار، ستعرض تلك الخطوة الأفراد والجماعات التي تتعامل مع الحوثيين لعقوبات مالية، واحتمال الملاحقة الجنائية، ما لم يتمكنوا من تأمين استثناءات من الحكومة الأمريكية.

وقال مسؤولون إنه من غير الواضح ما إن كانت الإدارة ستصدر على وجه السرعة إعفاءات من شأنها السماح للموظفين الحكوميين الأمريكيين ومجموعات الإغاثة، التي يمولونها، بمواصلة عملهم.

ورفض متحدث باسم الخارجية الأمريكية مناقشة التصنيف المحتمل للحوثيين.

وفي وقت سابق، كشفت مجلة "فورين بوليسي" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لتصنيف مليشيات الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية".

ونقلا عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، قالت "فورين بوليسي" إن إدارة ترامب تستعد لتصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران كمنظمة إرهابية، قبل مغادرة منصبه في يناير/كانون الثاني القادم.

وفيما تحاول الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية ثني إدارة ترامب عن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أجنبية، من شأن القرار الوشيك منح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "انتصارا آخر في استراتيجيته المناهضة لإيران"، أثناء زيارته لإسرائيل والسعودية والإمارات، هذا الأسبوع. وفق تقديرات المجلة.

والسعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منذ أكثر من خمس سنوات، كانت قد صنفت الحوثيين منظمة إرهابية، وحثت واشنطن على فعل الأمر نفسه.