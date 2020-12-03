شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلي عليها اليوم الخميس في مدينة الرياض.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي : انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - اليوم الخميس الموافق 18 / 4 / 1442هـ ، في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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