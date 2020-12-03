شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 3 وفيات و540 إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول - وام

أعلنت كوريا الجنوبية، الخميس، تسجيل 3 حالات وفاة و540 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» خلال الساعات الـ 24 الماضية. ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء عن السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس أصبح 529 حالة وفاة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 35703.

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