شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 16 إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الصين، الخميس، عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» في البر الرئيسي للبلاد.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي ارتفع إلى 86567 حالة، بينما ما يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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