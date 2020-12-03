شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات جنوب تايلاند تقتل خمسة أشخاص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بانكوك - وام

لقي خمسة أشخاص حتفهم في الفيضانات التي ضربت إقليم ناخون سي ثامارات بجنوب تايلاند. وبحسب سلطات الإقليم أضرت الأمطار والعواصف المستمرة بما لا يقل عن 180 ألف شخص في الإقليم، كما أدت لغمر أكثر من 188 ألف هكتار بالمياه.

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