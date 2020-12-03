شكرا لقرائتكم خبر عن «الهوية والجنسية» تنفي صحة الصورة المتداولة للشكل الجديد لجواز السفر الإماراتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” نفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية على حسابها في موقع «تويتر»، الخميس، صحة صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالشكل الجديد لجواز السفر الإماراتي على هيئة بطاقة إلكترونية. وأوضحت الهيئة أن «أن الجيل الثاني من جوازات السفر المعتمدة مؤخراً تعد وثائق مطورة من الإصدار السابق»، مؤكدة أنها «تتسم بمعايير للحماية ذات خصائص أمنية أكثر تقدماً، وأنه سيتم البدء في عملية إصدارها قريباً».

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