وزارة التعليم العالي تعلن عن الإبقاء على روزنامة السنة الجامعيّة الحاليّة وتأمين حصص تداركٍ للجامعات التي لم تستكمل دروس السداسي الأوّل

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها اليوم، الأربعاء 2 ديسمبر 2020، أنه لم يتم إدخال أي تغيير على روزنامة السنة الجامعية الحالية وفترات العطل

وأوضحت الوزارة أنه نظرا للتفاوت في تقدم الدروس بين المؤسسات الجامعية بالنسبة إلى السداسي الأول من السنة الجامعية الحالية، فإنه يمكن للمؤسسات الجامعية التي لم تتمكن من إستكمال الدروس الخاصة بالسداسي الأول أن تتولى تأمين حصص تدارك لمدة أسبوع أو أسبوعين إثر عطلة الشتاء بعد الحصول على مصادقة الجامعة التي ترجع إليها بالنظر .