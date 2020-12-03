الأمير عبد العزيز بن طلال رئيساً لمجلس أمناء مركز المرأة العربية

أقر مجلس أمناء مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" تعيين الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيسا لمجلس أمناء المركز.



وأكد المجلس ،في بيان أصدره اليوم، حرصه على استمرار المسيرة التنموية التي بدأها الراحل الأمير طلال بن عبد العزيز

بهدف تعزيزفي تقدم مجتمعها.

وأعرب المجلس في قرارهعن حرصه على استمرار المسيرة التنمويةالتي بدأها،المغفور له بإذن الله الأميرطلال بن عبد العزيز

والأمير عبدالعزيز بن طلال هو رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) ورئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، ورئيس الجامعة العربية المفتوحة.

و"كوثر" هي منظمة إقليمية غير حكومية تعمل في مجال تمكين المرأة من خلال رفع الوعي بين صناع السياسات و المشرعين لواقع المرأة العربية، تأسس عام 1993 ويضم في عضويته شركاء أمميين ودوليين وإقليمين ويتخذ تونس مقرا له.