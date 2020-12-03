الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، 9 فلسطينيين من الضفة الغربية.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل ثلاثة فلسطينيين من بيت لحم بعد أن داهم منازلهم وفتشها، كما اعتقل فلسطينيين اثنين من منطقة المشروع في بلدة العيزرية جنوب

شرق مدينة القدس المحتلة.



وفي قرية تياسير شمال شرق طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين عقب أن داهمت منازلهم وفتشتها.

ويذكر أنه في السابق أعتقلت مخابرات الاحتلال وزير شؤون القدس فادي الهدمي 4

مرات ، واستدعته للتحقيق مرات عديدة منذ توليه منصبه وزيرا لشؤون القدس في 2019.

وفي السياق ذاته أنتهكت سابقاً ايضاً قوات الاحتلال قرية الجلمة منذ عدة أشهر شمال شرق جنين وداهمت مدرسة الذكور فيها واستولت على تسجيل كاميرا المراقبة بعد أن احتجزت آذن المدرسة شعبان عثمان واستجوبته، فيما منعت مدير المدرسة وهيئتها التدريسية من دخولها.