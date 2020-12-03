الإمارات تفعل إجراءات التأشيرة السياحية لدخول الإسرائيليين

صرحت اليوم وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن تفعيل التأشيرات السياحية لأصحاب جوازات السفر الإسرائيلي لدخول دولة الإمارات عبر شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة وذلك لحين استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرات الدخول بين الدولتين وفقاً للعربية نت .

وفي سياق الموضوع جاء ذلك في إطار

التعاون القائم بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل عقب توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام لتفعيل إجراءات السفر لمواطني دولة الإمارات ودولة إسرائيل والتي يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في وقت قريب، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية وام.

ومن ناحية أخرى كان مجلس الوزراء

برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد صادق في الأول من نوفمبر 2020 على اتفاقية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول.

والجدير بالذكر الخطوة التي أتخذها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وهو توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في 15 سبتمبر 2020.