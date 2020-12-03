مستشار رئيس قره باغ يرحب بخطوة نشر قاعدة عسكرية روسية على أراضيها

رحب مستشار رئيس جمهورية ناغورني قره باغ لشؤون السياسة الخارجية، ديفيد بابيان، بإنشاء قاعدة عسكرية روسية في الجمهورية (غير المعترف بها) ، مشيرا إلى ان ذلك سيعمل على تعزيز الأمن والاستقرار على أراضيها على المدى الطويل.
وقال بابيان: "بصفتي خبيرا ومواطنا وسياسيا في هذا البلد، أعتقد أنه سيكون من الجيد جدا وجود قاعدة روسية هنا. فروسيا تمتلك إمكانات جيوسياسية قوية للغاية. لكن ماذا لو بدأت تركيا في دفع أذربيجان نحو العدوان؟ وماذالو ترك المسلحون تبعية تركيا وقرروا فعل شيء هنا؟ في هذه الحالة، قد يحاولون عمدا توجيه ضربة إلى صورة روسيا، ناهيك عن وضعنا في موقف صعب للغاية من الناحية الأمنية"، وفقا لوكالة سبوتنيك.
في هذا الصدد، يرى بابيان أن نشر قاعدة عسكرية روسية في قره باغ سيكون خطوة مناسبة، مضيفا أنه: "على أقل تقدير ، سيعزز هذا الأمنوالاستقرار بشكل كبير هنا وعلى المدى الطويل".
وأعلن الكرملين في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.
وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.
كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.
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