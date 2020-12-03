روسيا تُسجل 28 ألفا و145 إصابة و554 وفاة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت السلطات الصحية الروسية 28 ألفا و145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى مليونين و375 ألفا و546 إصابة.



وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا المستجد" - في بيان اليوم /الخميس/ - أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في

83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 554 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 41 ألفا و607 وفيات.



وأضاف بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، أن العاصمة

الروسية موسكو كان لها النصيب الأكبر من الإصابات الجديدة بالفيروس بواقع 7 آلاف و750 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بــ 3692 إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1193 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وأوضح البيان، أن 29 ألفا و502 شخص تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى مليون و858 ألفا و851 شخصا.