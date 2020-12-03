زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب شرق تركيا

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أفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بأن زلزالاً بقوة خمس درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية سيعرت جنوب شرقي البلاد اليوم الخميس.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن البيان، أن الزلزال وقع عند الساعة الثامنة و45 دقيقة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

وأوضح البيان أن مركز الزلزال كان في قضاء "قورتالان"، وكان عمقه عند 20 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

وفي سياق متصل، قال والي سيعرت عثمان حاجي بكتاش أوغلو، إن الزلزال لم يسفر عن أضرار في مركز الولاية وقضاء قوتالان، مشيراً إلى أن فرق "آفاد" تواصل أعمالها بالمناطق الريفية الأخرى لتقييم الأوضاع.