الهند تسجل 35 ألفاً و551 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، تسجيل 35 ألفاً و551 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 9 ملايين و534 ألفاً و964 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول، إنه تم تسجيل 526 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 138 ألفاً و648 حالة.

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