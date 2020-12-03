شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 421 إصابة جديدة بكورونا و28 وفاة والان مع التفاصيل

الخميس 3 ديسمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء تسجيل 421 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 وفاة، ارتفاعا من 392 إصابة و16 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 116724 حالة من ضمنهم 102949 حالة تم شفاؤها، و 6694 حالة وفاة".

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