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إصابات كورونا تتجاوز 63.9 مليون عالمياً والوفيات مليون و486179

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 3 ديسمبر 2020

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 63.9 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و486 ألفا و179 حالة.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق          إجمالي الوفيات             عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                270671                        13717503

 

الهند                                138122                         9499413

 

البرازيل                           173817                        6386787

 

روسيا                              41053                         2347401  

 

فرنسا                            53816                           244635

 

إسبانيا                          45784                           1665775

 

المملكة المتحدة           59699                          1659256

 

إيطاليا                        57045                           1641610

 

الأرجنتين                    38928                           1432570

 

كولومبيا                    36934                           1324792

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها              عدد الوفيات             عدد الإصابات

 

19 - العراق                   12340                      556728

 

30 - المغرب                  5915                      359844

 

31 -               5919                      357872

 

38  - الأردن                  2854                      227208

 

42 - الإمارات                 580                      171434

 

49 - الكويت                882                        143260

 

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

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