الأمن الوطني يعلن القبض على أربعة عناصر من 'داعش' في كركوك

وقال الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بناءً على معلومات استخبارية، وبمتابعة ميدانية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الامن الوطني في محافظة كركوك من إلقاء القبض وفق مذكرة قضائية على عنصرين اثنين ينتميان لصفوف تنظيم داعش الارهابي، كانا قد استهدفا القوات الامنية اثناء فك الحصار عن بلدة امرلي بمحافظة صلاح الدين".وأضاف: "كما تمكنت مفارز الجهاز بعد ورود معلومات امنية، ووفق مذكرات قضائية من اعتقال عنصرين اخرين يعمل احدهما بما يسمى ديوان الجند في ولاية دجلة، اثناء تخفيه ضمن العائلات النازحة في مخيم ليلان، فيما ينتمي الاخر الى ما يسمى اشبال الخلافة".

وأشار الجهاز إلى أنه "جرى تدوين اقوالهم اصولياً، بعدما اعترفوا بتنفيذهم عمليات عدة، طالت المواطنين العزل والقوات الامنية على حد سواء، وقد تمت احالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم".