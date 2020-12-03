أعلن جهاز الأمن الوطني، الخميس، إلقاء القبض على أربعة عناصر من تنظيم "داعش" في محافظة كركوك.
وقال الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بناءً على معلومات استخبارية، وبمتابعة ميدانية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الامن الوطني في محافظة كركوك من إلقاء القبض وفق مذكرة قضائية على عنصرين اثنين ينتميان لصفوف تنظيم داعش الارهابي، كانا قد استهدفا القوات الامنية اثناء فك الحصار عن بلدة امرلي بمحافظة صلاح الدين".
وأضاف: "كما تمكنت مفارز الجهاز بعد ورود معلومات امنية، ووفق مذكرات قضائية من اعتقال عنصرين اخرين يعمل احدهما بما يسمى ديوان الجند في ولاية دجلة، اثناء تخفيه ضمن العائلات النازحة في مخيم ليلان، فيما ينتمي الاخر الى ما يسمى اشبال الخلافة".
وأضاف: "كما تمكنت مفارز الجهاز بعد ورود معلومات امنية، ووفق مذكرات قضائية من اعتقال عنصرين اخرين يعمل احدهما بما يسمى ديوان الجند في ولاية دجلة، اثناء تخفيه ضمن العائلات النازحة في مخيم ليلان، فيما ينتمي الاخر الى ما يسمى اشبال الخلافة".
وأشار الجهاز إلى أنه "جرى تدوين اقوالهم اصولياً، بعدما اعترفوا بتنفيذهم عمليات عدة، طالت المواطنين العزل والقوات الامنية على حد سواء، وقد تمت احالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن الوطني يعلن القبض على أربعة عناصر من 'داعش' في كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.