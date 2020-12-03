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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخنبشي البحسني يضعان حجر الأساس لمشروع مباني نادي الضباط وصالات الأفراح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وضع نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم أحمد الخنبشي، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمنطقة خلف بالمكلا، حجر الأساس لمشروع مباني نادي الضباط وصالات الأفراح، في اطار احتفالات بلادنا بالذكرى الـ53 لعيد الاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر.
وتبلغ المساحة الاجمالية للمشروع (30045.4) متر مربع، ويتكون من فندق وصالات الأفراح ونادي الضباط ومركز رجال الأعمال، ومطعم وكافتيريا.
واستمع نائب رئيس الوزراء ومحافظ حضرموت من مهندس المشروع المهندس أحمد السكوتي، إلى الأعمال المنفذة والمتمثلة في إنشاء كاسر للأمواج بطول 530 متر، والأعمال الترابية من قطع وردم بلغت 69000 متر مكعب، منها 4000 متر مكعب من القطع الصخري، تم إنجاز 91 % من الكاسر، و93% من الردميات، إلى جانب إنشاء 1600 متر مكعب من الـ4 الجدران الساند بالموقع، بنسبة إنجاز 42% من إجمالي 3815 متر مكعب.
وشدد محافظ حضرموت على التعجيل في استكمال المشروع وفقاً والمواصفات الفنية، مشيراً إلى أهمية مشروع نادي الضباط في تقديم خدمات لشريحة العسكريين والامنيين والمدنيين، وتنشيط الجانب السياحي في المحافظة.
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