شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تمدد الحظر حتى العاشر من يناير المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين- وام مددت ألمانيا الحظر المفروض على حركة مواطنيها والتجمعات حتى العاشر من يناير المقبل في إطار الجهود الهادفة لتطويق انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، أن هذا القرار جاء بناء على استمرار تسجيل مستوى مرتفع من حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، موضحة أن حكومتها ستتشاور مع رؤساء حكومات الولايات في الرابع من شهر يناير لتقييم الوضع وتحديد الإجراءات التي يمكن اتباعها فيما بعد.

يذكر أن معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية سجل أكثر من 17 ألف إصابة في ألمانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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