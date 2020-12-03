شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يرغب جداً في اللعب مجدداً مع ميسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق النجم البرازيلي نيمار تصريحاً لافتاً إثر فوز فريقه باريس سان جرمان الفرنسي على مانشستر يونايتد الإنجليزي 3-1 في دوري أبطال أوروبا الأربعاء أكد فيه رغبته الجارفة في اللعب مجدداً مع نجم برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي.

وجاء كلام نيمار في تصريحات لشبكة «اي اس بي أن» الأمريكية «ما أريده أكثر من أي شيء آخر، هو الاستمتاع مجدداً بالوجود معه على أرضية الملعب».

وأضاف «أرغب جداً في اللعب مجدداً معه، يتعين علينا القيام بذلك العام المقبل».

وتابع مازحاً «أنا مستعد للتخلي له عن مركزي داخل الملعب».

ولعب نيمار إلى جانب ميسي على مدى أربع سنوات قبل أن ينتقل إلى باريس سان جرمان عام 2017 مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وحاول الفريق الكاتالوني استعادة خدمات نيمار عام 2019 لكنه لم ينجح في إقناع الإدارة الباريسية، أما الآن، فإن برشلونة يعاني ضائقة مالية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وقام النادي بالتفاوض مع لاعبيه لتخفيض أجورهم بما يوفر على خزائن النادي مبلغاً مقداره 122 مليون يورو، وبالتالي من المستبعد قيامه بأي خطوة لاستعادة نجمه البرازيلي.

لكن في المقابل، يستطيع ميسي الذي ينتهي عقده مع برشلونة في حزيران/يونيو المقبل ترك فريقه بعدما حاول ذلك في نهاية الموسم الماضي، لكن رئيس النادي آنذاك (استقال لاحقاً) جوزيب ماريا بارتوميو رفض التخلي عنه ولن تعرف هوية خلفه إلا بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الثاني/يناير المقبل.