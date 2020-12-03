شكرا لقرائتكم خبر عن سولشار: يونايتد افتقر للفاعلية أمام سان جيرمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألقى أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد باللوم على افتقار مهاجميه للفاعلية في الهزيمة 3-1 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وهز نيمار الشباك مرتين لبطل فرنسا فيما أهدر يونايتد عدة فرص بعد إدراك ماركوس راشفورد التعادل 1-1.

وقال سولشار «كانت مباراة جيدة استحقت حضور الجماهير، بمزيد من الفاعلية كنا نستطيع حسم هذه المباراة، اتيحت لنا الفرص لحسمها».

«أتيحت لنا عدة فرص خطيرة، الفارق في المباريات الكبيرة هي الفاعلية».

وطُرد البرازيلي فريد لاعب وسط يونايتد في الدقيقة 70 بعد حصوله على إنذار في الشوط الأول وهو ما جعله مرشحاً للخروج خلال الاستراحة.

وأشار سولشار إلى أنه فكر في إخراج اللاعب البرازيلي لكنه يعتقد أن الطرد كان قاسياً.

وقال «فريد قدم أداء جيد، تحدثنا عن حفاظه على هدوئه، الإنذار الثاني كان خطأ يمكن عدم احتسابه، أندير (هيريرا) يعلم ذلك».

ويتساوى يونايتد وباريس سان جيرمان ورازن بال شبورت لايبزيج بتسع نقاط ويخرج فريق المدرب سولشار لحسم تأهله في ألمانيا الثلاثاء المقبل.

وقال المدرب النرويجي «مصيرنا ما زال بين أيدينا، لو ذهبنا وفزنا في لايبزيج سنتأهل، نريد الاستمرار في دوري الأبطال ونحن بحاجة لإظهار ذلك بأداء جيد الأسبوع المقبل».