“الكونجرس” الأمريكي يدرس تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية

طالب السيناتور الجمهوري، تيد كروز، وزارة الخارجية الأمريكية بوضع تنظيم الإخوان على قائمة الإرهاب. وقال “كروز” وفقًا لما أوردته شبكة “سكاي نيوز عربية”، إن تنظيم الإخوان مسؤول عن تمويل الإرهاب والترويج له، مؤكدًا أنهم سيواصلون العمل لاتخاذ إجراءات ضد الجماعات المتطرفة التي تموّل الإرهاب.

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