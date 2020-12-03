مصرع عامل في انقلاب سيارة ملاكي بترعة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي عامل مصرعه غرقًا، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة، بمركز أخميم في سوهاج، وجرى انتشال الجثة، ونقلها إلى المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارًا من مركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة بترعة ووجود متوفي بالطريق الزراعي الشرقي بناحية الحواويش.

وتبين من التحريات أنه أثناء مرور سيارة ملاكي قيادة "عماد.م" 45 عامًا عامل، ويقيم بندر أخميم اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلابها وسقوطها بترعة الفاروقية المجاورة للطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، وجرى انتشال الجثة، ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي، واستخراج السيارة من الترعة والتحفظ عليها.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.