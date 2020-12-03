أول يناير.. تشغيل تجريبي لـ"القزق الميكانيكي" بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لجنة متابعة تطوير ميناء الصيد بمدينة الطور، لمتابعة أعمال التطوير بالميناء، بحضور اللواء خالد سعيد زهران، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، والدكتور هشام أبو سنة نقيب المهندسين، والدكتور صلاح الدين مصلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية.

وأكد اللواء خالد سعيد زهران، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه جارى إنهاء إجراءات التعاقد الخاصة بتشغيل القزق الميكانيكي بشرم الشيخ للعمل بالتبادل مع السفن، ومن المقرر أن يجري بدء التشغيل التجريبي به خلال 3 أشهر، بداية من يناير حتى شهر مارس المقبل.

وأوضح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه جاري إنهاء التجهيزات اللازمة لإصلاح اليخوت بالقزق، وإمدادها بالوقود والمياه وكافة العمرات والتجهيزات، بالتنسيق مع إحدى شركات الخدمات والتجهيزات البحرية.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن تشغيل القزق بشرم الشيخ سيؤدي إلى رفع المعاناة والمشقة عن أصحاب المراكب، إضافة إلى أن تطوير ميناء الطور سيؤدى إلى حدوث طفرة تنموية غير مسبوقة بمدينة طور سيناء.

وأكد أنه جاري الإعداد لتنفيذ المرحلة الثالثة من تطوير ميناء الطور، والتي تتضمن رفع كفاءة وتجديد سقالة الكيلاني، والمنشآت الإدارية، وشبكات البنية التحتية، واستكمال البنية التحتية للمصانع، بتكلفة تقديرية تصل إلى 30 مليون جنيه، ليصبح إجمالي تكلفة الميناء 195 مليون جنيه .