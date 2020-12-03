تايلاند تسجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بانكوك - (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إن من بين الحالات سبع حالات لأشخاص قادمين من الخارج.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في تايلاند 4039 حالة.

قد تعافى من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الاصابة بفيروس كورونا، 3832 شخصا في البلاد، بينما لا يزال هناك 147 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات.

وفي الوقت نفسه، مازالت حصيلة الوفيات مستقرة عند 60 حالة، حيث لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة في البلاد.