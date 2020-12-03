المكسيك تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بكورونا و800 وفاة

سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة بالمكسيك، إنها سجلت 11251 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و800 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و133 ألفاً و613 إصابة، والوفيات إلى 107565.

والإصابات المسجلة من بين أكبر الإصابات اليومية التي سجلتها المكسيك منذ بدء الجائحة.

وقالت الحكومة، إن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيراً على الأرجح من العدد المعلن.