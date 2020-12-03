مصر تسجل 421 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 421 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 وفاة ارتفاعاً من 392 إصابة و16 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأربعاء، هو 116724 حالة من ضمنهم 102949 حالة تم شفاؤها، و6694 حالة وفاة".

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