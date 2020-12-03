شكرا لقرائتكم خبر عن الإعصار بوريفي يضرب سريلانكا دون إحداث أضرار كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

ضرب الإعصار "بوريفي" سريلانكا ، اليوم الخميس، دون إحداث ضرر كبير، بالرغم من الأمطار الغزيرة والرياح العاتية في المناطق الشمالية والشرقية من البلاد.

ودخل الإعصار مساء الأربعاء من الجزء الشمالي الشرقي من البلاد ومر بالساحل الشمالي الغربي باتجاه جنوب الهند، حسب هيئة الأرصاد الجوية.

ووصل منسوب مياه الأمطار إلى نحو 200 ملليمتر في بعض المناطق وتلى ذلك هبوب رياح عاتية.

ولم يتم تسجيل أضرار خطيرة في المناطق التي مر بها الإعصار.