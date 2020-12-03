الاعلان عن نتائج قبول الموظفين المتميزين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، عن نتائج قبول الموظفين المتميزين للسنة الدراسية 2021/2020 ضمن قناتي العامة والشهداء.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان تلقنت الخليج 365، نسخة منه إن "نتائج القبول على قناة الموظفين المتميزين من ذوي الشهداء في الدراسة الصباحية بالجامعات تضمنت 16 مقبولا من منتسبي الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة من حملة شهادة الدبلوم التقني".

وأضاف أن "قناة المتميزين العامة تضمنت قبول 179 موظفا مقبولا من الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة من حملة شهادة الدبلوم التقني في الدراسة الصباحية بالجامعات للسنة الدراسية 2021/2020".