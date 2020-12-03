شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنشئ مؤسسة أهلية؟ قانون العمل الأهلى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى المعروف إعلاميًا بـ"قانون الجمعيات الأهلية"، الذى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه آليه إنشاء مؤسسة أهلية.

بداية نوضح أن المؤسسة الأهلية، هى شخص اعتبارى ينشا بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهم معاً، مالاً لا يقل عن عشرين ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض العمل الأهلى دون الاستهداف الحصول على ربح أو منفعة ما.

ووفقا للقانون، يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معاً. ويضع المؤسسون نظاماً اساسياً يشمل على الأخص البيانات الآتية:

1:اسم المؤسسة على ألا يؤدى إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أهلية أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى أو مع أى مؤسسة عامة بالدولة أو منظمة دولية.

2:نطاق عملها الجغرافى ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية

3:الغرض الذى تنشأ المؤسسة لتحقيقه

4: بيان تفصيلى للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة

5: طريقة تنظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير وبالأخص فى حالة عدم وجود المؤسسين أو أى منهم لأى سبب من الأسباب.

كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى أو بوصية مشهرة يعد أيهما فى حكم النظام الأساسى للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.