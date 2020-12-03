7 أيام وتنتهي المهلة.. شروط وضوابط التقديم لوظائف شركة "مياه القاهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، حاجتها للتعاقد على وظيفة محصل وقارئ، وفق عدة شروط منها حصول المتقدم على دبلوم المدارس الثانوية التجارية أو الصناعية نظام الثلاث سنوات.

وأوضحت الشركة، في منشور رسمي عبر صفحتها على فيسبوك، أن فترة تقديم طلبات الالتحاق بوظائف شركة المياه ممتدة حتى يوم 10 ديسمبر الجاري.

شروط التقديم

- أن يكون المتقدم للوظيفة مقيمًا بالقاهرة.

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

- أن يجتاز المتقدم اختبارات وظائف شركة المياه التي تجريها الشركة.

- أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي الذي تقرره الشركة.

كيفية التقديم للوظائف

- تقديم الطلبات باليد في نادي مياه القاهرة الكائن في 9 شارع الفردوس امتداد شارع أحمد سعيد – الوايلي القاهرة.

وتتلقى الشركة الطلبات من راغبي التقدم لشغل الوظيفة، حتى يوم الخميس 10 ديسمبر 2020 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.

أو يتم تقديم الطلب لشغل وظائف شركة المياه على النموذج المعد لذلك ويرفق به صور المستندات التالية:

- صورة الرقم القومي للمتقدم للوظيفة.

- صورة شهادة الميلاد للمتقدم للوظيفة.

- المؤهل الدراسي الخاصة بالمتقدم للوظيفة.

- صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها لراغب شغل الوظيفة.

- أصل صحيفة حالة جنائية حديثة.

ويقدم راغب شغل الوظيفة الأصول من كل هذه المستندات المطلوبة، للاطلاع عليها فقط ومطابقتها على الصور المقدمة ثم إعادة هذه الأصول للمتقدم مرة أخرى.

وبعد تقديم الراغبين في شغل الوظيفة لطلباتهم إلى الشركة وفحصها والاطلاع عليها، ستحدد الشركة موعد الاختبارات والفحوصات الطبية التي يجب أن يجريها المتقدم لشغل الوظيفة، ومن ثم تحديد موعد المقابلة الشخصية في حالة إقرارها من الشركة لقبول المتقدمين والاختيار النهائي منهم ثم الإعلان عن نتيجة قبول والمنضمين إلى وظائف شركة المياه بشكل نهائي.