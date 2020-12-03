برلين تستعد لافتتاح قصر يعود تاريخه للقرن الـ 15

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

من المقرر أن تفتتح العاصمة الألمانية برلين قصرا يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر، وهو الآن تتويج لإعادة الإعمار المكثفة التي تم تنفيذها في العاصمة منذ اختراق جدار برلين.

وكان ذلك أيضا من بين أكثر مشاريع المدينة إثارة للجدل.

وبلغت تكلفة إعادة تصميم وبناء القصر 677 مليون يورو (818 مليون دولار)، ليمزج طراز عصر الباروك مع الطراز الحديث.

وتم هدم القصر عام 1950 على أيدي الشيوعيين في ألمانيا الشرقية باعتباره رمزا للنزعة العسكرية الإمبريالية لألمانيا وبسبب تضرره أثناء القصف في وقت الحرب.

ويُعرف القصر الجديد باسم "منتدى هومبولت" نسبة للإخوة هومبولت في ألمانيا، الذين كانوا من علماء القرن التاسع عشر وتم الاحتفاء بهم في مجالات العلوم والتعليم.

ويمتد القصر على مساحة 40 ألف كيلومتر مربع ولقي دعما من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وسلفها جيرهارد شرويدر.

وبسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا ، سيكون الافتتاح الرسمي للقصر في 16 ديسمبر عبر الإنترنت ، وسيتبعه إطلاق تدريجي.

ولن يكون الوصول إلى المبنى بأكمله متاحا قبل نهاية العام المقبل.