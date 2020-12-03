وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان بكورونا

سيف اليزيد - توفي الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان مساء الأربعاء عن 94 عاماً في منزله في وسط فرنسا من جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت أسرته.

وقالت الأسرة في بيان إنّ "فاليري جيسكار ديستان توفي الأربعاء 2 ديسمبر في منزله في لوار إيه شير، حالته الصحية تدهورت، وتوفي بسبب مضاعفات كوفيد 19"، مشيرة إلى أنّ جنازته ستكون حدثاً عائلياً خاصاً وفقاً لرغبته.

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