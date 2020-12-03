الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا منذ أبريل

سيف اليزيد - سجلت الولايات المتحدة وفاة أكثر من 2700 شخص من جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد منذ بداية أبريل، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنّه بين الساعة 20,30 من مساء الثلاثاء والساعة 20,30 من مساء الأربعاء سجلت الولايات المتحدة 2731 حالة وفاة وأكثر من 195 ألف إصابة جديدة بالفيروس.

والمرة الأخيرة التي تخطّت فيها حصيلة الوفيات اليومية في الولايات المتحدة هذه العتبة تعود إلى بداية أبريل حين كانت الجائحة في ذروتها.

والولايات المتحدة التي تشهد منذ بضعة أسابيع طفرة وبائية جديدة هي البلد الأكثر تسجيلاً للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العالم أجمع، وقد بلغت هذه الحصيلة مساء الثلاثاء 270.450 حالة وفاة.

والولايات المتحدة هي كذلك الدولة الأولى في العالم من حيث أعداد المصابين بالفيروس إذ بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 فيها لغاية مساء الأربعاء أكثر من 13,9 مليون إصابة، أي أكثر من خُمس إجمالي عدد الإصابات المسجّلة في جميع أنحاء العالم (أكثر من 63,8 مليون إصابة) منذ ظهر الفيروس للمرة الأولى في الصين في نهاية 2019.

والخميس حطّمت الولايات المتّحدة رقماً قياسياً جديداً على صعيد عدد مرضى كوفيد-19 الذي استدعت إصابتهم إدخالهم المستشفى إذ تخطّى عدد هؤلاء عتبة المئة ألف، وفقاً لمشروع "كوفيد تراكينغ". ويتركّز قسم كبير من هذه الحالات في عدد من ولايات الغرب الأوسط، مثل إنديانا وداكوتا الجنوبية.