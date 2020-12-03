الجيش التركي ينشئ نقطة عسكرية جديدة في إدلب

سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

أنشأ الجيش التركي نقطة عسكرية جديدة في جبل الزاوية بريف إدلب. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن «النقطة أنشأتها القوات التركية جنوب بلدة البارة طريق كنصفرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب، وعلى مقربة من خطوط التماس مع قوات النظام في جبل الزاوية». ويرتفع بذلك عدد النقاط التركية في منطقة «خفض التصعيد» إلى، 74، وتشمل «صلوة وقلعة سمعان والشيخ عقيل وتلة العيس وتلة الطوقان والصرمان وجبل عندان والزيتونة والراشدين الجنوبية وشير مغار واشتبرق».

بالإضافة إلى نقاط «عندان والراشدين ومعرحطاط» المستحدثة ونقاط في «سراقب والترنبة والنيرب والمغير وقميناس وسرمين ومطار تفتناز ومعارة النعسان ومعرة مصرين والجينة وكفركرمين والتوامة والفوج 111 ومعسكر المسطومة وترمانين والأتارب ودارة عزة والبردقلي ونحليا ومعترم وبسنقول والنبي أيوب وبزابور وباتبو وكفرنوران والأبزمو ورام حمدان والجينة». كما تشمل النقاط «بسنقول والمشيرفة وتل خطاب وبداما والناجية والزعينية والغسانية ودير سنبل والكفير والبارة والبرناص وبداما وأريحا وجنة القرى وبسامس وقمة تل النبي أيوب والقياسات وقرب بسنقول ومعراتة ومرعيان ومنطف ومحمبل وتل أرقم وقوقفين والرويحة وكنصفرة».

وكانت تركيا دفعت الخميس الماضي، بتعزيزات عسكرية نحو مناطق «خفض التصعيد» في سوريا رغم الاتفاق المسبق ما بين رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة «خفض التصعيد» خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10825 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية.

إلى ذلك، أفاد المرصد السوري، أمس، باستمرار القصف الصاروخي المكثف من قبل القوات التركية والفصائل التابعة لها، على مناطق «اليلانلي وأم عدسة وجبلة الصيادة»، ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة قوات مجلس منبج العسكري بريف حلب الشمالي الشرقي، حيث سقطت أكثر من 50 قذيفة صاروخية ومدفعية، واستمرت إلى بعد منتصف الليل، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وفي سياق أخر، عاد أكثر من 900 مرتزق سوري موالين لتركيا إلى بلادهم، بعد توقف القتال في «ناغورنو قره باخ» بين أرمينيا وأذربيجان، وفق ما أفاد أمس، المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واتُهمت تركيا بإرسال مئات المقاتلين السوريين للقتال إلى جانب القوات الأذرية رغم نفي أنقرة.

وأكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 293 مقاتلاً من أصل 2580 مرتزقاً أرسلوا لدعم باكو في القتال.

وقال المرصد لوكالة فرانس برس: «أكثر من 900 مقاتل من الفصائل الموالية لأنقرة عادوا إلى سوريا على دفعات، كان آخرها في 27 نوفمبر، ومن المتوقع عودة بقية المقاتلين خلال الفترة المقبلة». وكشف المرصد أن المقاتلين، عادوا إلى مناطق تحت سيطرة الفصائل الموالية لأنقرة في شمال سوريا، مثل عفرين والباب وجرابلس.